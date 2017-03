Meteo per il weekend: tempo instabile

sabato 4. Tempo instabile con cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo qualche schiarita al mattino sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni. Al mattino probabilità medio-bassa (25-50%) di deboli precipitazioni sparse. In seguito probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) sulle zone centro-settentrionali, medio-bassa (25-50%) altrove, di precipitazioni generalmente sparse sulla pianura meridionale, più diffuse e con quantitativi localmente consistenti su zone montane e pedemontane. Possibili locali rovesci o isolati temporali. Limite della neve 1200/1400 m in calo in serata..

Temperature. Massime stazionarie in pianura, in calo in montagna. Minime in sensibile aumento.

Venti. Sulla costa inizialmente moderati orientali, dalla mattinata in rotazione e intensificazione fino a moderati/tesi prima di Scirocco e in seguito meridionali, con rinforzi nelle ore centrali. Sulla pianura interna da moderati a deboli dai quadranti orientali. In quota tesi/forti dai quadranti meridionali.