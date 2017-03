Previsioni meteo per il weekend: ecco la neve marzolina

Le previsioni di Arpa Veneto

giovedì 23. Cielo da molto nuvoloso al primo mattino a nuvoloso nel corso della giornata con addensamenti irregolari alternati a parziali schiarite. Presenza di foschie e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti, dalle ore centrali probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) su zone montane, pedemontane e pianura occidentale e bassa (5-25%) altrove per modeste precipitazioni sparse, a tratti anche a carattere di rovescio. Limite delle nevicate generalmente intorno ai 2000 m.

Temperature. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione, specie sulle zone montane con valori raggiunti in serata; massime in contenuto aumento fino a valori intorno ai 17-19°C in pianura.

Venti. In pianura in prevalenza deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali. In montagna da moderati a tesi alle quote più alte, da Sud-Ovest.

Mare. In prevalenza poco mosso.