Meteo per il weekend: allerta temporali venerdì, poi torna il sole

Le previsioni di Arpa Veneto



venerdì 21. Fino al mattino cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso; dal pomeriggio alternanza di nuvolosità variabile e schiarite, gli annuvolamenti saranno più consistenti su rilievi e zone limitrofe.

Precipitazioni. Nella prima parte di giornata probabilità bassa (5/25%) per locali piovaschi fino al primo mattino. Dal pomeriggio probabilità da medio-alta (50-75%) a bassa (5-25%) andando dai monti alla costa; rovesci e temporali interesseranno i monti diffusamente e la pianura in modo da sparso sulle zone nord-occidentali a locale sulle zone sud-orientali.

Temperature. Sulla pianura in aumento leggero o moderato rispetto a giovedì, sui monti senza variazioni di rilievo eccetto leggero calo dei valori diurni alle quote più alte; valori sopra la media moderatamente o sensibilmente.

Venti. Sulla pianura deboli o moderati, in prevalenza da est, nelle valli a regime di brezza, in alta montagna moderati o tesi da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.