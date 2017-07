Meteo: weekend sereno e senza afa

Le previsioni di Arpa Veneto



venerdì 14. Tempo da instabile a variabile, con addensamenti nuvolosi temporaneamente anche estesi soprattutto nella prima parte della giornata e crescenti schiarite, che in pianura risulteranno significative a partire dalle ore centrali e in montagna saranno più durature alla sera.

Precipitazioni. Transito da ovest di fenomeni temporaneamente diffusi a inizio mattinata, poi da sparsi a locali, con rovesci e temporali; probabilità inizialmente alta, ma poi in netto calo già dalla tarda mattinata in pianura e poi specie alla sera anche in montagna.

Temperature. Temperature in generale diminuzione, anche marcata, con le minime raggiunte nella sera/notte.

Venti. In prevalenza moderati da nord-est, anche a tratti tesi sulla costa, con temporanei rinforzi nelle aree temporalesche. In quota in prevalenza moderati nord-occidentali.

Mare. Mosso.