Fiocchi bianchi in montagna e in collina, attese nevicate in pianura

Come previsto, il cielo del 12 dicembre si è presentato questa mattina coperto e nuvoloso in tutta la regione con neve che ha imbiancato i tetti delle case ma fatica a coprire la parte ovest del Veneto. Fenomeni deboli con nevischio un po' ovunque.

Per quanto riguarda il Vicentino, sta nevicando nelle aree collinari, sopratutto nel comune di Arcugnano, dove la neve si accumula sopra ai 100-200 metri, e su quelle montane e pedemontane. Nevica sull'Altopiano di Asiago, a Valli del Pasubio, nell'Alto Vicentino a Campogrosso e a Cima Grappa con una temperatura inferiore a -6, come riporta la pagina Facebook di "Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa". Imbiancata anche l'A4 tra Montecchio e Montebello Vicentino

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per quanto rigurda il territorio berico, compresa la pianura, e la città non si esclude qualche fiocco più consistente nelle prossime ore. «La colonna d’aria risulta essere buona al momento, ma non ottimale, tuttavia i dewpoint delle nostre zone sono ancora tutti ben negativi ecco perchè in caso di precipitazioni nonostante le temperature appena positive potremmo avere neve o nevischio anche sulle nostre zone, ripetiamo coreografica, non aspettatevi mezzo metro di neve a Bassano piuttosto che a Montebelluna», sottolinea Nicholas Farronato di "Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa".

(video dalla pagina FB asiago.it)