Caldo e soleggiato fino a venerdì, allerta ozono

Le previsioni di Arpa Veneto



martedì 18. Sereno o poco nuvoloso al mattino; sviluppo di cumuli a partire dalle ore centrali, soprattutto sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Assenti in pianura; su zone montane e pedemontane nella seconda parte della giornata ci sarà una probabilità bassa (5-25%) di isolati piovaschi o rovesci, localmente temporaleschi.

Temperature. In aumento su gran parte della regione, salvo stazionarietà o probabile leggero calo delle massime sulle Dolomiti e delle minime sulla pianura sud-orientale.

Venti. In quota sud-occidentali in prevalenza deboli/moderati; nelle valli e lungo la costa a regime di brezza; in pianura in prevalenza deboli variabili, salvo moderati rinforzi da sud-est nel pomeriggio sulle zone centro-meridionali.

Mare. Calmo o quasi calmo.