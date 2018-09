Il meteo della settimana

lunedì 1. Tempo da variabile a instabile, con spazi di sereno soprattutto nelle prime ore e in pianura, addensamenti nuvolosi più estesi e insistenti in seguito a partire dalle zone montane.

Precipitazioni. Nelle prime ore generalmente assenti e poi probabilità in aumento, fino ad alta (75-100%) dal pomeriggio; si tratterà di fenomeni dapprima sparsi e poi diffusi anche a carattere di rovescio, od occasionale temporale specie in pianura; quantitativi localmente consistenti su Prealpi e pianura; limite delle nevicate in abbassamento fino a 1600-1900 m, almeno localmente anche un po' più in basso sulle Dolomiti.

Temperature. In calo rispetto a domenica, con maggiore evidenza riguardo ai valori massimi; le variazioni più sensibili si noteranno in montagna, dove le minime saranno raggiunte alla sera.

Venti. In quota nelle prime ore generalmente da deboli a moderati sud-orientali, poi tendenti a divenire da tesi a forti nord-orientali; sulle zone pedemontane e vallive, fino al primo pomeriggio deboli di direzione variabile e poi prevalentemente da nord con intensità che diverrà localmente moderata; altrove in prevalenza da nord-est, sull'entroterra da moderati a tesi, sulla costa fino alle ore centrali da moderati a tesi e poi da tesi a forti.

Mare. Nelle prime ore da quasi calmo a poco mosso, in quelle pomeridiane da mosso a molto mosso.



