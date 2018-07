Le previsioni meteo della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 9. Sereno o poco nuvoloso specie nella seconda parte della giornata e in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in lieve calo le minime.

Venti. Deboli o temporaneamente moderati, in quota dai quadranti settentrionali, in pianura variabili, in prevalenza orientali nella seconda parte della giornata.

Mare. Calmo o quasi calmo.



martedì 10