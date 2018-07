Previsioni meteo del weekend

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 27. In pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per sviluppo di nuvolosità cumuliforme.

Precipitazioni. Dalla tarda mattinata probabilità in aumento di locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone montane e pedemontane (probabilità medio-alta (50-75%), altrove generalmente assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime stazionarie o in aumento con valori che si porteranno sopra la media del periodo.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli da Nord-Ovest.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.



sabato 28