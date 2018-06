Meteo della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 11. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nella seconda metà di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti dapprima sui monti e poi anche sulla pianura a partire delle zone pedemontane.

Precipitazioni. Nella prima metà di giornata assenti. Dal pomeriggio sui monti probabilità medio-alta (50/75%) per piovaschi/rovesci/temporali diffusi, verso sera sulla pianura andando dalla pedemontana alla costa probabilità da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci/temporali da sparsi a locali. Isolatamente temporali intensi.

Temperature. Rispetto a domenica sulla pianura saranno in lieve aumento e sui monti stazionarie, sopra la media anche di molto.

Venti. In pianura generalmente deboli con direzione variabile, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza; sui monti brezze nelle valli, in quota da deboli a tesi da ovest col passar delle ore.

Mare. Calmo o poco mosso.



martedì 12.