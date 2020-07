Meteo, ridimensionata allerta temporali: tempo instabile fino a sabato

La saccatura con aria fredda in quota in avvicinamento da ovest all'Italia centro settentrionale sembra interessare in modo un po' più marginale il Veneto: pertanto il rischio di temporali intensi diffusi e organizzati è diminuito rispetto a quanto previsto ieri.

Tuttavia il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto avverte che nel tardo pomeriggio/sera di venerdì e fino alle prime ore di sabato 4 luglio saranno ancora presenti condizioni di instabilità, con possibili rovesci e temporali specie sulle zone montane e pedemontane e sulla pianura centro-occidentale e meridionale.

L’avviso è stato quindi ridimensionato in ‘allerta gialla’ (stato di attenzione) per possibile criticità idraulica sulla rete minore e fognaria nei bacini montani, pedemontani e di pianura. Possibili frane e dissesti idrogeologici potrebbero verificarsi nelle aree dell’Alto Piave e del Piave Pedemontano, del Bacchiglione, Brenta e Alpone, dell’Adige-Garda e Monti Lessini.