Allerta meteo: stato di attenzione per pioggia e temporali

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di “attenzione” da mercoledì pomeriggio fino alle ore 21 di venerdì 5 giugno in tutti i bacini idrografici del Veneto.

Queste le previsioni:

Mercoledì 3 pomeriggio/sera fase di instabilità con dei rovesci e temporali sparsi su zone montane/pedemontane in parziale estensione alla pianura centro-nord; non esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento). Tra giovedì e venerdì tempo instabile, anche perturbato tra il pomeriggio/sera di giovedì e il mattino di venerdì, quando le precipitazioni saranno estese e frequenti, più consistenti sulle zone centro settentrionali con quantitativi anche abbondanti specie su zone montane/pedemontane. I fenomeni saranno spesso a carattere di rovescio e temporale e localmente potranno risultare intensi. Nel pomeriggio di venerdì tempo ancora instabile, con dei rovesci e temporali ma più discontinui e irregolari; fenomeni in attenuazione e cessazione in serata.