Previsioni meteo per l'ultimo di Carnevale: pioggia e neve

lunedì 27. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con iniziali schiarite sparse e copertura in aumento soprattutto sulle zone centro-settentrionali verso sera.

Precipitazioni. In prevalenza assenti(0%); dalla serata, probabilità bassa (5-25%) di qualche debolissima precipitazione sulle zone centro-settentrionali.

Temperature. In quota massime in diminuzione, altrove senza notevoli variazioni salvo leggero aumento delle minime che saranno ancora prossime o localmente inferiori a zero anche in pianura.

Venti. In quota da sud-ovest, inizialmente deboli/moderati, in intensificazione fino a tesi a fine giornata; nelle valli, deboli di direzione variabile; in pianura variabili ma con relativa prevalenza dai quadranti meridionali, deboli o temporaneamente moderati.

Mare. Poco mosso.