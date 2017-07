Maltempo, temporali e grandine: stato di attenzione fino a venerdì

Alla luce delle previsioni meteorologiche emesse nel pomeriggio di giovedì dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso lo

A partire dal pomeriggio-sera di giovedì si prevede in pianura cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di qualche rovescio, specie sulla pianura centro meridionale. Sulle zone montane e pedemontane moderata attività cumuliforme, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o di temporale, più probabili sulle montagne dolomitiche, in estensione dalla sera anche alle Prealpi; non si escludono fenomeni localmente intensi.

Temperature diurne in lieve aumento, con valori di qualche grado superiori alle medie stagionali. Rinforzo dei venti da nord est nella sera/notte specie sulla costa. I bacini interessati dallo Stato di Attenzione sono: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda-Monti Lessini.