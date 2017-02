Meteo, sul Vicentino forti piogge e neve, poi miglioramento

1 / 4

continua →

Una prima moderata perturbazione atlantica porta sul Veneto molte nubi e delle precipitazioni sabato, seguite da una breve fase di schiarita; da domenica pomeriggio altri addensamenti nuvolosi e precipitazioni anche più significative, per l'avvicinamento di una seconda più ampia perturbazione che lunedì isolerà una depressione sull'Italia centro-meridionale; maggior variabilità a fine periodo, con nubi meno significative e minor probabilità di precipitazioni, grazie ad un intervallo anticiclonico. Lo riferisce Arpa Veneto.



Sabato cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile parziale schiarita; locali riduzioni della visibilità a bassa quota, in particolare dal tramonto in poi; precipitazioni da sparse ad almeno temporaneamente diffuse, specie sulle zone centro-orientali nel pomeriggio, quando sarà possibile anche qualche locale rovescio; limite delle nevicate in abbassamento da 1000-1300 m a 700-1000 m; calo termico rispetto a ieri, più sensibile in quota alla sera, quando si raggiungeranno ovunque le temperature minime; il vento potrà subire locali rinforzi specie in alta quota con crescente prevalenza dai quadranti occidentali, nonchè sulle zone costiere e centro-meridionali con direzione variabile.