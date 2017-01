Meteo, sul Vicentino clima secco e gelido: aria in peggiornamento

Sul Veneto permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato per l'influenza di un campo di alta pressione centrato sull'Europa nord-orientale. Come riferisce Arpa Veneto, l'ingresso di correnti un pò più fredde e asciutte dai quadranti orientali favoriranno cielo terso con ottima visibilità e un contenuto calo termico con valori diffusamente sotto zero nelle ore più fredde. Da venerdì la regione sarà marginalmente interessata da una bassa pressione centrata sul Mediterraneo occidentale che determinerà qualche passaggio di nuvolosità alta ma senza precipitazioni.



mercoledì 25. Tempo ben soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo o in diminuzione, specie sulla pianura centro occidentale, con valori diffusamente sotto zero. Massime in calo in pianura, pressoché stazionarie in montagna.

Venti. Su costa e pianura centro-meridionale venti moderati, a tratti tesi da Nord-Est, deboli e di direzione variabile altrove. In quota fino al mattino moderati/tesi dai quadranti orientali in successiva attenuazione e rotazione da Sud-Est.

Mare. Da molto mosso nelle prime ore a mosso in seguito.



giovedì 26. Permangono condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi alte, specie al mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione, massime stazionarie in pianura, in diminuzione in montagna salvo in alta quota dove risulteranno in lieve aumento.

Venti. Bora moderata sulla costa e a tratti anche sulla pianura centro-meridionale durante le ore centrali. In quota deboli dai quadranti meridionali.

Mare. In prevalenza mosso.



venerdì 27. Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi alte specie ad Ovest. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura; in montagna minime in calo, massime in aumento.

sabato 28. In prevalenza poco nuvoloso per passaggio di nubi alte. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento.