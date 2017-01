Meteo, "sul Vicentino ancora gelo e possibilità di neve"

"Da un punto di vista meteo-climatico non traggano in inganno le deboli precipitazioni di venerdì e giovedì, si tratta di pochi millimetri e non cambiano il giudizio sulla stagione invernale fino ad ora, che è stata avara di piogge e nevicate - scrive Serenissima Meteo - Dicembre è stato fresco in pianura per le inversioni, più caldo sui colli e monti, mentre gennaio finora è stato decisamente freddo ovunque, ben sottomedia".



"E questo sembra ripetersi anche nella prossima settimana - prosegue - lo schema non cambia più di tanto. Le correnti ondulate atlantiche portatrici di perturbazioni non riescono a dettare legge, e quindi abbiamo due possibilità: o alta pressione stabilizzante (come è successo spesso in dicembre) oppure correnti fredde tra nord ed est, da noi poco produttive in termini precipitativi, mentre al centro-sud portano spesso copiose piogge e nevicate (come successo nella prima parte di gennaio)".



"Nella settimana entrante si formerà, in modo simile alla settimana scorsa, un vortice sull'Italia meridionale, alimentato inizialmente da aria gelida proveniente dalla Russia, vortice successivamente in lento colmamento. Sul Veneto non dovrebbe succedere granché, anche se viste le temperature ampiamente negative, e nel caso ci fossero delle deboli e locali precipitazioni, questa sarebbero probabilmente nevose a tutte le quote".



E conclude "Tra qualche giorno capiremo se questa dinamica si ripeterà nuovamente in seguito, o se invece aprirà le porte dell'Atlantico, portatore di copiose e da molti augurabili nevicate sui monti".