Meteo, stato di attenzione per neve anche sul Vicentino

Clima rigido, gelate e possibilità di nevicate anche in pianura.



LE PREVISIONI METEO



E’ questa le previsione meteo per domani e mercoledì, che ha indotto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ad emettere lo Stato di Attenzione per nevicate su tutto il territorio, dalla mezzanotte di oggi alle 8.00 di mercoledì 11 gennaio. In considerazione della prevista formazione di ghiaccio – è scritto nel bollettino emesso poco fa – è raccomandato agli Enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa adatta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.