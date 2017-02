Meteo: settimana di sole e l'aria torna pessima

LE PREVISIONI METEO DI ARPA VENETO



martedì 14. Fino all'alba cielo poco o parzialmente nuvoloso, poi sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Generalmente più basse di notte e più alte di giorno rispetto a lunedì, anche sensibilmente nelle ore diurne; in alta montagna valori notturni senza variazioni di rilievo.

Venti. Sulla pianura in prevalenza deboli, a tratti moderati fino al mattino; nella prima parte da nord-est, dal pomeriggio con direzione variabile. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna deboli da sud-est.

Mare. Mosso fino al primo mattino, poi poco mosso.