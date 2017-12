Meteo settimana di Natale: in arrivo pioggia e nebbia

Martedì 26

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto salvo residue schiarite fino al primo mattino in montagna, foschie/nubi basse/nebbie sparse in pianura e qualche fondovalle durante le ore più fredde.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche debole precipitazione sparsa ed intermittente, tendenza ad aumento della probabilità di precipitazione fino ad alta (75-100%) verso fine giornata. Limite della neve intorno ai 900/1100 m.

Temperature. Minime in aumento in pianura con valori superiori allo zero, stazionarie in montagna salvo risultare in calo in quota; massime stazionarie o in locale aumento in pianura, in generale marcato calo in montagna.

Venti. In quota moderati/tesi da Sud-Ovest, deboli variabili altrove.

Mare. Poco mosso, tendente a mosso nel corso del pomeriggio.

Mercoledì 27