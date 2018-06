Il meteo della settimana

Lunedì 25

Parzialemte nuvoloso fino a parte della mattinata; in seguito sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. In pianura fino al mattino residue precipitazioni specie sui settori centro meridionali ed orientali (probabilità medio-alta 50-75%) in seguito tendenza a diradamento dei fenomeni fino ad esaurirsi nel corso del pomeriggio. Sulle zone montane e pedemontane probabili precipitazioni sparse (probabilità medio-bassa 25-50%) fino a sera.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo; massime stazionarie o in locale diminuzione.

Venti. In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati sulla costa, specie a fine giornata. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare. In prevalenza poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso a fine giornata.



Martedì 26