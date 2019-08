Meteo: le previsioni per il weekend di Ferragosto

LE PREVISIONI ARPAV

Venerdi 16

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno specie in mattinata a partire dalle zone centro-settentrionali, ma anche temporanea formazione di annuvolamenti sparsi soprattutto sulle zone interne nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Fenomeni in gran parte assenti salvo una probabilità al più temporaneamente bassa (5-25%) di locali piogge anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro nelle primissime ore in cessazione da nord, nonchè nel pomeriggio sulle Prealpi.

Temperature: Minime in calo, da lieve a localmente moderato; massime in aumento, un po' più sensibile in montagna.

Venti: In quota deboli od al più localmente a tratti moderati, da nord-ovest; altrove deboli di direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti nord-orientali in pianura.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 17

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno ma anche alcuni modesti addensamenti.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Prevarrà un aumento, localmente anche di discreta entità.

Venti: In quota deboli od al più localmente a tratti moderati, dai quadranti occidentali; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma a tratti con locali moderati rinforzi dai quadranti orientali in pianura specie tra il pomeriggio e la sera.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 18

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sulle zone montane dal pomeriggio; per le temperature prevarrà un aumento, specie riguardo alle minime in pianura.

Lunedi 19

In pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno più persistenti a sud e sulla costa, nubi più presenti dal pomeriggio a ridosso dei rilievi; in montagna tempo da variabile a localmente instabile, con maggiori spazi di sereno all'inizio e nubi più diffuse in seguito; a partire dalle ore centrali saranno probabili alcune piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane e pedemontane; temperature minime in aumento contenuto sulle zone pianeggianti, lieve su quelle montane; le temperature massime subiranno un lieve aumento in pianura, variazioni poco significative nelle valli e un leggero calo in quota. Previsore: AB