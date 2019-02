Via le piogge, torna il gelo

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 4.

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti a inizio giornata sulle zone meridionali.

Precipitazioni. Assenti, salvo qualche debole residuo fenomeno nelle primissime ore sulle zone meridionali.

Temperature. Valori minimi in diminuzione, anche marcata sulle zone montane; massime senza sensibili variazioni.

Venti. In pianura moderati da nord o nord-est, con bora moderata sulla costa e zone orientali; sui rilievi deboli in rotazione da sud a nordovest. Probabile presenza di foehn sulle zone pedemontane e in alcune valli nelle prime ore.

Mare. Generalmente mosso.

martedì 5.

Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso; aria tersa e clima asciutto specie in quota.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Valori in generale calo, salvo le massime in montagna che saranno in leggero rialzo; gelate diffuse anche in pianura nelle ore notturne.

Venti. In pianura deboli/moderati settentrionali fino al mattino, poi occidentali, nordoccidentali sulla costa; in quota moderati/tesi da nordest.

Mare. Mosso, in attenuazione a poco mosso verso sera.

Tendenza

mercoledì 6.

Tempo stabile e senza precipitazioni, con cielo in prevalenza sereno; aria tersa e clima asciutto specie in quota. Temperature senza sensibili variazioni in pianura e nelle valli, in generale contenuto aumento in quota. Venti moderati/tesi da nord o nordest sulla costa e zone orientali della pianura.

giovedì 7.

Tempo stabile e senza precipitazioni, con cielo in prevalenza sereno salvo qualche possibile velatura dal pomeriggio/sera. Temperature senza sensibili variazioni, con gelate diffuse anche in pianura