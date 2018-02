Ancora maltempo, possibilità di nevicate

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 5. Irregolarmente nuvoloso con schiarite.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di isolate debolissime precipitazioni sulle Prealpi centro-occidentali, nevose fino a quote basse.

Temperature. Stazionarie le massime e in montagna anche le minime che invece aumentano in pianura.

Venti. In quota in prevalenza moderati da sud-ovest; nelle valli deboli variabili; in pianura da nord-est, deboli, o anche moderati sulla costa e sulle zone centro-meridionali.

Mare. Poco mosso o temporaneamente mosso nelle ore centrali.



martedì 6.