Tra sole e pioggia: le previsioni della settimana

Pomeriggio/sera di Domenica 4

Da poco a parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità alta e per nubi cumuliformi soprattutto sulle zone montane e in locale estensione alla pedemontana e alla pianura settentrionale. Temperature senza notevoli variazioni con valori in linea con la media del periodo.

Lunedi 5

Cielo: Poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme al pomeriggio in montagna.

Precipitazioni: Assenti in pianura e nella prima parte della giornata anche in montagna, dove nel corso del pomeriggio ci sarà una probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali specie sulle Dolomiti.

Temperature: Variazioni locali nei valori minimi, in aumento le massime.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli e lungo la costa e sulla pianura limitrofa.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedi 6

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso con maggiori annuvolamenti al pomeriggio soprattutto sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Assenti nella prima parte della giornata e su gran parte della pianura; nel pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura interna di precipitazioni locali, o sparse in montagna, anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota inizialmente deboli da ovest, poi in intensificazione e rotazione fino a diventare moderati a tratti tesi da sud-ovest; nelle valli deboli variabili; in pianura deboli/moderati in prevalenza orientali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledi 7

Nuvolosità irregolare più compatta e frequente sulle zone montane, alternata a tratti di sereno più significativi in prossimità della costa e sulla pianura meridionale. Probabili rovesci o temporali, soprattutto nella seconda parte della giornata, sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane; precipitazioni in prevalenza assenti altrove. Temperature minime in prevalenza in aumento, massime senza variazioni di rilievo.

Giovedi 8

Tempo instabile con annuvolamenti più frequenti nella prima parte della giornata, quando saranno maggiormente probabili delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni o in diminuzione specie le minime in montagna e le massime in pianura. Previsore: ms