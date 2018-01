Previsioni meteo della settimana: foschia e nebbia in pianura

Lunedì 29. Ancora una giornata ben soleggiata sulle zone pedemontane. In pianura nubi basse/foschie o nebbie in parziale diradamento durante le ore centrali con qualche schiarita. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, massime in calo. Marcata inversione termica, specie durante le ore più fredde.

Venti. Deboli e di direzione variabile.

Mare. Calmo.



Martedì 30