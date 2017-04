Previsioni meteo: maltempo sul Primo Maggio

Le previsioni di Arpa Veneto



sabato 29

Tempo in prevalenza stabile con cielo sereno salvo formazioni cumuliformi, più diffuse sui rilievi. Clima asciutto e ventilato.



domenica 30. Tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo qualche tratto di nuvolosità in transito nelle ore centrali, e formazione di cumuli pomeridiani.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stabili o con variazioni di carattere locale, massime in contenuto aumento.

Venti. In pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali al mattino poi variabili, in prevalenza meridionali, dal pomeriggio. In quota deboli meridionali, in lieve rinforzo fino a moderati dal pomeriggio.

Mare. In prevalenza poco mosso.