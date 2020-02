Meteo, previsioni per il weekend: aria di primavera

Sabato 22

Cielo: Cielo sereno o al più poco nuvoloso per passaggio di nubi alte; nelle ore più fredde, specie a fine giornata, probabile formazione di foschie o locali nebbie sulla pianura meridionale e sulla costa.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale aumento con temperature massime anche ben superiori alla media.

Venti: In quota da nord-ovest, moderati a tratti tesi sulle cime più alte. In pianura deboli di direzione variabile salvo temporanei rinforzi sulla costa da sud-est.

Mare: Poco mosso.

Domenica 23

Cielo: Poco o a tratti parzialmente nuvoloso per passaggio di nubi alte e presenza di nuvolosità bassa sui settori nord-orientali della pianura; probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde in qualche fondovalle e in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in pianura senza notevoli variazioni salvo locale diminuzione, sulle zone montane in aumento; massime in aumento salvo sui settori orientali della pianura dove risulteranno stazionarie o in lieve calo. Clima particolarmente mite di giorno in quota e sulla pianura sud-occidentale.

Venti: Rinforzi nord-occidentali in quota da moderati/tesi al mattino a tesi/forti da metà pomeriggio, con probabili episodi di Foehn dal pomeriggio sulle zone montane e pedemontane. In pianura sui settori meridionali venti moderati, a tratti tesi, dai quadranti occidentali, altrove deboli variabili.

Mare: Poco mosso.