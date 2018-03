Meteo, neve e gelo fino a domenica

Il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto, in base alle previsioni meteorologiche dell'Arpav, ha dichiarato lo stato di ‘attenzione’per la possibilità di nevicate e gelate al suolo, dal pomeriggio fino alle ore 10 di domenica 4 marzo.

Sul territorio regionale sono previste precipitazioni sparse, in prevalenza piovose in pianura, a tratti di pioggia mista a neve sulla pianura occidentale nel pomeriggio di oggi, e gelate notturne nelle prossime due notti, specie sulla pianura occidentale. In caso di intensificazione delle nevicate, la fase operativa potrà essere aumentata a 'pre- allarme' o 'allarme'.

Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Corem), ma è attivo il servizio di reperibilità al numero verde 800 990 009 per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emerge

La situazione a Vicenza