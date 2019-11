Meteo: le previsioni della settimana

Il cielo è molto nuvoloso o coperto con precipitazioni localmente anche significative, fino a lunedì, quando tornerà qualche schiarita, con clima ancora piuttosto umido. In seguito la settimana vede il transito di una serie di impulsi perturbati, con alternanza di variabilità/instabilità, specie martedi, e periodi più stabili.

Lunedi 4

Cielo: Giornata più stabile e soleggiata, con un po' di nuvolosità al mattino a ridosso dei rilievi specie orientali, e maggiori annuvolamenti dalla sera. Possibili foschie o qualche locale nebbia in pianura nelle prime ore.

Precipitazioni: Probabili locali piovaschi residui fino al primo mattino sulle zone orientali della pianura e sul bellunese; per il resto generalmente assenti fino al pomeriggio, mentre dalla sera sarà possibile qualche pioggia sparsa sulle zone centro settentrionali.

Temperature: Minime in lieve calo, massime in contenuto aumento.

Venti: In quota inizialmente deboli dai quadranti occidentali, poi in rinforzo in giornata fino a tesi-forti da sudovest. In pianura deboli/moderati occidentali fino a metà giornata, poi deboli variabili all'interno e deboli/moderati meridionali sulla costa.

Mare: In prevalenza mosso.

Martedi 5

Cielo: Tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, anche se saranno possibili parziali brevi schiarite;

Precipitazioni: Probabilità medio-alta, 50-75%, fino a 80-90% sui rilievi e pianura settentrionale, di precipitazioni da sparse a diffuse sulle zone centro settentrionali, e fenomeni più locali e meno persistenti sulla pianura meridionale; precipitazioni in esaurimento in serata. Quota neve in abbassamento da 2000-2200 metri a 1800-2000 verso sera.

Temperature: Valori massimi in generale contenuto calo; minime stabili in pianura, in calo sui rilievi dove saranno raggiunte in serata.

Venti: In pianura variabili al mattino, poi moderati da ovest o sudovest; in quota forti da sudovest, in attenuazione dalla sera.

Mare: Mosso, localmente molto mosso.

Mercoledi 6

Condizioni di variabilità, con schiarite specie fino alle ore centrali, ed annuvolamenti più consistenti dal pomeriggio; qualche locale debole pioggia, in probabile estensione e intensificazione verso sera. Generale calo delle temperature, sia nelle massime che nelle minime.

Giovedi 7

Tempo in parte soleggiato, con probabile nebbia in pianura nella notte e fino al mattino, e durante la giornata alternanza di annuvolamenti e schiarite; maggiore nuvolosità verso sera, con qualche possibile precipitazione. Temperature stabili o in lieve diminuzione.