Le previsioni per il fine settimana: arriva l'estate settembrina

Giovedì 12

Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte e nelle ore centrali per qualche cumulo a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In prevalenza in aumento.

Venti. In quota deboli/moderati settentrionali; altrove deboli variabili, salvo temporanei moderati rinforzi da nord-est lungo la costa nella prima parte della giornata.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Venerdì 13

Tempo stabile con cielo sereno.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In prevalenza in aumento soprattutto sulle zone montane.

Venti. In quota deboli settentrionali; altrove deboli variabili, a regime di brezza nelle valli e in prossimità della costa.

Mare. Poco mosso o quasi calmo in serata.

Sabato 14

Cielo da sereno o poco nuvoloso sulle zone meridionali e costiere a poco o parzialmente nuvoloso altrove con annuvolamenti un po' più frequenti in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o in ulteriore lieve aumento nei valori minimi.

Domenica 15

Poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse. Precipitazioni assenti. Temperature minime in prevalenza in ulteriore lieve aumento, massime in calo in pianura e nelle valli. Previsore: ms