Meteo, temporali in arrivo: le previsioni della settimana

«Come previsto -scrive Serenissima Meteo - i primi rovesci o temporali stanno scendendo dalle montagne verso la pianura dalle 19 circa di domenica. In questo momento sono presenti delle precipitazioni nel Nord-ovest vicentino e più a sud tra veronese e vicentino si è formato un temporale. Pioggia in arrivo anche in città».

Nuvolosità in aumento a partire dai monti fino a cielo anche nuvoloso ovunque verso sera, quando ci saranno rovesci/temporali che sui monti saranno diffusi mentre sulla pianura da sparsi a locali andando da ovest ad est. Temperature più basse rispetto a sabato in modo leggero o moderato, sotto la norma anche di molto.

LE PREVISIONI DELLA SETTIMANA

Lunedi 15

Cielo: Fino al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, nel pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, di sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata probabilità in diminuzione da medio-alta (50-75%) a bassa (5-25%); andando da est ad ovest rovesci/temporali inizialmente da locali ad estesi tenderanno a cessare quasi ovunque, accumuli anche consistenti su Veronese e zone limitrofe. Nel pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per rovesci/temporali locali. Di sera assenti.

Temperature: Rispetto a domenica sulla pianura e nelle valli saranno in aumento di notte e in calo di giorno anche di molto, in alta montagna senza variazioni di rilievo; valori sotto la media anche sensibilmente.

Venti: In prevalenza da nord-est; sulla pianura fino al mattino moderati/tesi e dal pomeriggio deboli/moderati, sui monti deboli/moderati.

Mare: Inizialmente poco mosso, mosso tra il mattino e il pomeriggio, poco mosso verso sera.

Martedi 16

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì sulla pianura e nelle valli di notte saranno in calo leggero o moderato e di giorno in aumento anche sensibile, in alta montagna in aumento anche sensibile.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso fino al mattino, mosso dal pomeriggio.

Mercoledi 17

Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti nuvoloso con rovesci/temporali locali sulle Prealpi e sparsi sulle Dolomiti. Temperature in aumento.

Giovedi 18

Nuvolosità in aumento nel corso della giornata, dal pomeriggio piogge sparse sui monti e locali sulla pianura, temperature in aumento di notte e in calo di giorno. Previsore: SV