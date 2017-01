Meteo: pioggia, neve e ghiaccio sul Vicentino

"Giovedì la giornata inizierà con temperature ancora ben inferiori a 0°C all'alba e la mattinata sarà soleggiata. Da metà giornata, a partire dalle zone occidentali e settentrionali, avremo un graduale aumento della copertura nuvolosa. Verso ora di cena si potranno avere anche le prime precipitazioni: le zone interessate potrebbero essere per prime quelle montane e pedemontane con sconfinamento in pianura per quanto riguarda il vicentino occidentale, ai confini con l'est veronese. Di che tipo saranno queste precipitazioni? Prima di tutto generalmente deboli".

"Non escludiamo la possibilità che possano essere nevose fino in pianura e sicuramente a quote collinari. In pianura, tuttavia appare altresí possibile anche il verificarsi di pioggia mista a neve e, viste le temperature negative al livello del suolo possiamo anche attenderci del pericoloso gelicidio, ovvero formazione di lastre di ghiaccio molto infide sui tratti stradali, specie nelle zone più fredde. Perché parliamo di pioggia in un contesto così freddo?"

"Dalla serata di giovedì sarà in atto uno scorrimento di aria più mite su strati intermedi (400-900 metri) che favorirà, visti i valori sopra zero in libera atmosfera, la fusione parziale o completa di eventuali fiocchi di neve. Nella nottata continueranno le precipitazioni che potrebbero essere a tratti nevose o di pioggia mista a neve mentre sulle coste saranno prevalentemente piovose".

"La giornata di venerdi sarà inizialmente ancora perturbata con residue precipitazioni fino al pomeriggio quando un nuovo impulso di aria fredda potrebbe riportare qualche fioccata, cui faranno seguito delle probabili schiarite, anche se alternate a fasi di copertura del cielo. Scarse probabilità di residue precipitazioni in tarda serata sulle coste meridionali. La previsione per venerdì è da ritenersi ancora incompleta e necessiterà di ulteriori aggiustamenti e ricalibrazioni. Da sabato miglioramento, anche se le temperature resteranno ancora basse per quanto riguarda le minime mentre le massime saranno in leggero aumento".