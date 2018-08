Meteo per il weekend: maltempo in arrivo e temperature in picchiata

Dopo un periodo di tempo stabile, con l’anticiclone delle Azzorre che ha portato le temperature al di sopra delle medie del periodo (valori massimi sui 34-36°C in pianura e 32-34°C in Valbelluna), entro venerdì l'alta pressione inizierà a cedere per l'avvicinarsi di una profonda saccatura nord- atlantica.

Un attivo fronte freddo transiterà sul Nord Italia tra sabato e domenica, causando un episodio di marcato maltempo associato ad un sensibile ma temporaneo calo termico.

Le previsioni