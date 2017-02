Meteo per il weekend: sereno ma attenzione alla nebbia

LE PREVISIONI METEO DI ARPA VENETO



giovedì 16. Cielo sereno; foschie e nebbie sparse in pianura e in qualche fondovalle in dissolvimento in mattinata e nuovamente probabili dopo il tramonto.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve aumento, salvo in quota dove saranno in leggero calo e raggiunte in serata, massime senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli da Ovest. In quota al mattino deboli da Sud in successiva rotazione da Nord-Ovest.

Mare. Calmo.