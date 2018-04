Le previsioni meteo per la settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 23. Sereno o poco nuvoloso per nuvolosità alta nella prima parte della giornata; dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso a fine giornata. Possibili foschie o locali nebbie in pianura fino al primo mattino ed in serata.

Precipitazioni. Sulla pianura in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) in tarda serata sulle zone nord-orientali di locali precipitazioni. In montagna al mattino assenti, nella seconda parte della giornata probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In quota deboli/moderati dai settori occidentali, altrove variabili deboli, o a tratti moderati per rinforzi di brezza sul litorale, nelle valli e sulla pedemontana.

Mare. Calmo o quasi calmo.



martedì 24.