Allerta nevicate e gelate: piano neve pronto a scattare

Visto il bollettino di Arpav che prevede, a partire dalla serata di domenica 16 dicembre, la possibilità di deboli nevicate anche nelle zone collinari e di pianura, la protezione civile comunale ha concordato con Aim una fase di monitoraggio dell'evoluzione meteo cui far seguire, se le previsioni rimarranno inalterate, l'attivazione dalle 21 del Piano neve.

Saranno in tal caso messi in funzione i due mezzi preposti alla salatura preventiva dei punti critici stradali, come la salita Monte Berico, ponti, cavalcavia e sottopassi e attivato il numero telefonico 0444955660 dedicato alle segnalazioni. Sempre dalle 21 gli altri 5 mezzi spargisale saranno pronti ad uscire, se necessario, per la salatura delle altre strade.

STATO DI ATTENZIONE

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Meteo Veneto con segnalazione pubblicato alle ore 13 di domenica che prevede: tra domenica sera e lunedì mattina probabili precipitazioni, in genere modeste, nevose fino a quote collinari; è probabile che le precipitazioni siano almeno a tratti nevose anche sulla pianura, ad eccezione delle aree costiere e della pianura sud-orientale dove saranno a carattere di pioggia. Possibili locali accumuli di qualche centimetro. Diffuse gelate dalla serata di lunedì.

Per neve e gelate il Centro Funzionale Decentrato della Regione del. Veneto dichiara la fase Operativa di attenzione dalle ore 20:00 di domenica 16 dicembre alle ore 10:00 di martedì 18 dicembre da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di allarme o pre-allarme a seconda dell’intensità delle nevicate. La Regione segnala che le gelate notturne potranno favorire la formazione di ghiaccio, si raccomanda agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.