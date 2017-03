Meteo, da mercoledì tempo stabile e rialzo temperature

LE PREVISIONI METEO DI ARPA VENETO

lunedì 6. Tempo da variabile a instabile in serata/notte. Nelle prime ore cielo irregolarmente nuvoloso; in seguito schiarite, temporaneamente anche ampie. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso/coperto.

Precipitazioni. Generalmente assenti fino al pomeriggio, salvo locali piovaschi con probabilità bassa (5-25%). In seguito aumento della probabilità, fino a medio-alta (50-75%), di precipitazioni sparse e in prevalenza deboli, localmente moderate. Non si escludono sulla pianura locali rovesci. Limite della neve 1000-1300 m.

Temperature. Massime stazionarie o in leggero aumento pianura, minime in calo ovunque.

Venti. In pianura moderati occidentali sulle zone interne; sud occidentali sulla costa, in rotazione in serata fino a diventare di Scirocco. In quota moderati nord-occidentali; dal pomeriggio, deboli sud-occidentali.

Mare. Mosso con moto ondoso in attenuazione.