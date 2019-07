Allerta Maltempo: temporali in arrivo anche in pianura

Tra la sera di oggi, e la mattina del 4 luglio, il Veneto sarà interessato da fenomeni temporaleschi, particolarmente nelle zone montane e pedemontane, specie nel pomeriggio-sera. In particolare domani, 3 luglio, i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento.



Sulla base di queste previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio (allerta gialla).



L’Avviso ha validità dalle 14.00 di oggi alle 8.00 di giovedì 4 luglio. Nonostante i possibili fenomeni meteorologici attesi nelle aree montane e pedemontane, le temperature restano superiori alla media anche nei prossimi giorni, con massime in rialzo.

LE PREVISIONI ARPAV

La nostra regione si situa al margine nord-orientale di un promontorio anticiclonico d'aria calda che si protende dall'Africa settentrionale, intaccato da modeste incursioni dal Nord Atlantico di correnti meno calde e a tratti un po' umide in particolare sulle zone interne a metà settimana, quando è atteso un temporaneo calo termico e sono più probabili alcune precipitazioni.