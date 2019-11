Meteo: novembre da record in Veneto per temperature, pioggia e neve

Si sta per concludere l’ultimo mese dell’autunno meteorologico contraddistinto quest’anno da una anomala successione di perturbazioni che ha provocato anche in Veneto una serie di eventi pluviometrici importanti, spesso a carattere sciroccale con piogge anche forti e abbondanti, nevicate copiose in quota, rinforzi di vento molto significativi specie sulla costa e in montagna.

Anche le temperature hanno registrato un andamento piuttosto anomalo con valori spesso sopra la norma specie i minimi, a causa della frequente copertura nuvolosa, e soprattutto nei primi cinque giorni del mese e nell’ultima decade. Particolarmente anomali sono risultati i picchi raggiunti nelle temperature minime del giorno 24, condizionate dai venti di Scirocco, e in quelle massime del 25 favorite dal ritorno del sole e da una temporanea espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale portatore di masse d’aria piuttosto calde.

Domenica 24 le temperature minime su gran parte della pianura registrano valori compresi tra i 12 e i 13°C (8-9°C circa sopra la norma) con dei massimi prossimi ai 14°C sulla costa centro-meridionale. Il giorno dopo, lunedì 25 le massime giornaliere raggiungono picchi intorno ai 20°C in vaste aree della pianura centro-settentrionale (9-10°C circa sopra la norma) con una punta massima di 22.5°C registrata a Gaiarine nel Trevigiano orientale. In molti casi le temperature massime di questo giorno rappresentano i record dell’ultima decade del mese di novembre degli ultimi 25 anni.

Mercoledì precipitazioni portate da una depressione con nucleo sull'Europa Centro-Settntrionale. Tra giovedì e sabato circolazione senza nette componenti cicloniche o anticicloniche, la caratteristica meteorologica saliente sarà la tendenza a ristagno dell'umidità nei bassi strati. Domenica avvicinamento da nord-ovest di una bassa pressione attualmente sull'Oceano Atlantico, attese altre precipitazioni.