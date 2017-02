Meteo, le previsioni per il fine settimana di Carnevale

LE PREVISIONI DELL'ARPAV



venerdì 24. Da molto nuvoloso a coperto, salvo residue parziali schiarite fino al primo mattino sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Nel complesso la probabilità sarà medio-alta (50-75%) per fenomeni in prevalenza modesti e sparsi, attesi soprattutto nel pomeriggio, quando risulteranno un po' più diffusi specie in pianura; limite delle nevicate in calo da 1400-1700 m a 1000-1300 m.

Temperature. Le minime subiranno un contenuto aumento sulla pianura meridionale e una diminuzione in quota, le massime subiranno un moderato aumento sulla fascia pedemontana e un calo in quota; per il resto, valori termici senza notevoli variazioni.

Venti. In alta montagna inizialmente da tesi a moderati dai quadranti occidentali, tendenti poi a divenire moderati da quelli settentrionali con nuovi rinforzi sulle Dolomiti; nelle valli prevalentemente deboli di direzione variabile, ma con degli episodi di Foehn specie dal pomeriggio; in pianura, fino al mattino moderati dai quadranti meridionali sulle zone più a sud-est e deboli di direzione variabile altrove, in successiva rotazione da nord-est con intensità da debole a moderata sull'entroterra e da moderata a tesa sulle altre zone.

Mare. Poco mosso per gran parte della giornata, tendente iverso sera a divenire mosso a partire dal largo.