Meteo: in pianura settimana con crescenti foschie, nebbie e nubi

lunedì 20. Tempo stabile. Al mattino, in pianura parzialmente soleggiato per nubi medio/basse, in montagna in prevalenza sereno con buona visibilità. Aumento della nuvolosità a iniziare da nord, dalla serata, per nubi alte. Nelle ore più fredde foschie dense e nebbie in pianura e in qualche valle prealpina, localmente persistenti. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Stazionarie o in lieve aumento ovunque, in entrambi i valori estremi. Venti. In pianura deboli, in prevalenza da ovest dal pomeriggio. In quota da deboli a moderati nord-occidentali. Mare. Calmo o quasi calmo. Previsione Altezza Onde