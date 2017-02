Meteo, il weekend parte con la pioggia poi miglioramento

1 / 4

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 10. Cielo da molto nuvoloso a coperto, specie nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. Probabilità da bassa (0-25%) al mattino di precipitazioni prevalentemente deboli e sparse, a medio alta (50-75%) nella seconda parte della giornata con fenomeni più diffusi; limite delle nevicate intorno ai 600-900 m, localmemte più in basso specie a inizio evento.

Temperature. Rispetto a giovedì, in alta montagna saranno senza variazioni di rilievo, in pianura e nella valli in leggero aumento le minime, in lieve calo le massime.

Venti. In pianura ancora Nord orientali, da moderati a deboli nell'entroterra, ancora moderati con qualche temporaneo rinforzo di Bora sulla costa. Nelle valli deboli di direzione variabile. In alta montagna moderati a tratti tesi meridionali.

Mare. Mosso.