Meteo: da sabato stato di attenzione in Veneto per rovesci, grandine e temporali

Tempo instabile e perturbato sabato in Veneto, a partire dalle zone montane ma in progressiva estensione anche alla pianura: a seguito delle previsioni meteo dell’Arpav, il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Venetovalido dalla mezzanotte di venerdì sino alle ore 8 di domenica 20 agosto. Saranno possibili fenomeni localmente anche intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e grandinate.

L’allerta per probabili criticità idrogeologica interessa il bacino dell’alto Piave e del Piave pedemontano, quelli dell’alto e basso Brenta, il Bacchiglione e l’Alpone, i bacini dell’Adige, Garda e monti Lessini. Problemi alla rete idraulica minore e alla rete fognaria si potrebbero, inoltre, verificare nei bacini del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e basso Adige, in quelli del Sile, basso Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento, nonché nel bacino scolante della Laguna. Lo stato di attenzione è di livello ‘rinforzato’ per l’area di Borca di Cadore.