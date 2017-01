Meteo: gelo in arrivo sul Vicentino, a rischio persone e animali

"La massa d'aria artico-continentale di cui vi stiamo raccontando le vicende ormai da alcuni giorni è prossima ad entrare sul nostro territorio. Si tratta di aria molto molto fredda proveniente da latitudini in cui il freddo (anzi, il gelo) fa davvero sul serio - riferisce Marco rabito di Serenissima Meteo - Questa massa d'aria, piuttosto secca, non sarà produttiva di fenomenologia (che visto il profilo termico sarebbe nevosa a tutte le quote) se non ove riuscirà geograficamente a caricarsi di umidità attraversando il mar Adriatico o il Tirreno meridionale".



"Attendiamoci, come detto, delle giornate molto fredde sull'intera regione ed in particolar modo in quota ove i valori minimi scenderanno in molte località anche al di sotto dei -20 gradi.

In pianura, seppure con valori meno estremi, si registreranno temperature che non vengono rilevante dal febbraio 2012, anche inferiori localmente ai -10 di minima su zone notoriamente più fredde e diffusamente al di sotto dei -6/-7 tra sabato mattina e lunedì - prosegue - Saranno giornate molto fredde anche durante il giorno e, pur in presenza di sole, si faticherà a salire su quote positive, quindi possiamo ipotizzare anche giornate di ghiaccio (intere 24 ore sotto lo zero) senza neve al suolo"



"Sarebbe, in tal caso, un evento sicuramente notevole visto che, ben sappiamo, le giornate di ghiaccio tendono ad essere abitualmente collegate a nebbie persistenti o ad estese coperture di neve al suolo. Per il momento continueranno a mancare precipitazioni piovose o nevose che siano".