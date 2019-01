Allerta meteo per la Befana: stato di attenzione per forte vento

Ancora allerta per vento forte in tutto il Veneto. Nel territorio sono attese forti raffiche soratutto nella fase pedemontana.

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Meteo Veneto con segnalazione emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto che prevede sabato e domenica venti forti settentrionali in quota con possibili raffiche di Foehn nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana”, il Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara la "Fase operativa di attenzione" sulle zone montane e pedemontane da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento dalle ore 08:00 del 05/01/2019 alle ore 20:00 del 06/01/2019.