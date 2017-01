Meteo, dopo la neve gelate in arrivo nella notte

Come riporta Serenissima Meteo, dopo la sostanziale pausa che sta interessando il Veneto in queste ore (attualmente sono segnalate deboli e locali precipitazioni in prossimità della costa e sulle Dolomiti), il fronte freddo di questa fase di maltempo interesserà il nostro territorio in particolare tra il pomeriggio e la sera di venerdì.



Dapprima le precipitazioni interesseranno la zona dolomitica con intensità debole o al più moderata e poi si presenteranno in pianura; qui potrebbe presentarsi anche qualche fenomeno più intenso (rovesci). Stanti le temperature piuttosto basse e l'arrivo di aria fredda in quota la neve potrebbe tornare a fare la sua comparsa in particolare dove i fenomeni dovessero risultare più intensi o duraturi; localmente saranno possibili anche accumuli al suolo di qualche cm.



I fenomeni sembrano più probabili sulla pianura orientale e sulla costa, con probabilità in calo andando verso ovest; tuttavia pur nella diversità dei modelli anche a poche ore, solo le zone più occidentali (indicativamente la provincia scaligera) sembrano ai margini di questa fase di maltempo. Verso sera i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi. Da segnalare i venti che saranno in rinforzo da nord in quota e da nordest in prossimità della costa.



Raccomandiamo la massima prudenza in caso di nuove nevicate, per formazione di ghiaccio sulle strade e marciapiedi.