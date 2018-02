Meteo: domenica con i fiocchi, poi giorni di gelo

Le previsioni di Arpa Veneto

domenica 25. Nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, dalle ore centrali progressivo miglioramento con schiarite via via più ampie fino a cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Precipitazioni. Fino a parte della mattinata su zone montane e pedemontane probabili deboli nevicate (probabilità medio-alta 50-75%); sulla pianura saranno possibili (probabilità medio-bassa 25-50%) debolissimi fenomeni sparsi specie sulle zone centro-occidentali e meridionali, a carattere nevoso con eventuali accumuli in genere scarsi (intorno a 1cm). In seguito precipitazioni assenti.

Temperature. In calo anche sensibile, specie riguardo ai valori minimi che verranno raggiunti in serata; gelate estese ovunque nelle ore più fredde, persistenti anche di giorno in montagna. Le temperature massime andranno di poco sopra lo zero in pianura e nelle valli meno elevate.

Venti. Nelle valli generalmente deboli salvo rinforzi in alcune valli prealpine nel pomeriggio e in serata, in quota moderati o tesi da Nord Nord-Est, con ulteriori rinforzi sulle cime prealpine in serata. In pianura in prevalenza da Nord-Est tesi o a tratti forti sulle zone costiere, da moderati a temporaneamente tesi su quelle più interne.

Mare. Molto mosso, a tratti agitato sui settori meridionali verso sera.