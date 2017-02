Meteo, cielo variabile sul Vicentino: da venerdì di nuovo la pioggia

1 / 4

Fino a giovedì le giornate in prevalenza saranno all'insegna dell'alternanza di nuvolosità variabile e schiarite, venerdì più nuvoloso e con delle precipitazioni. Lo riferisce Arpa Veneto

martedì 7. Nella prima parte di giornata cielo sereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti, altrove da parzialmente nuvoloso o nuvoloso a sereno o poco nuvoloso col passar delle ore dapprima su zone prealpine e pedemontane e infine anche verso la costa. Tra il pomeriggio e la sera da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con nuvolosità in aumento da nord-ovest.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Generalmente in calo di notte e in aumento di giorno rispetto a lunedì, localmente anche di molto; in alta montagna valori diurni in calo.

Venti. Deboli, da nord in alta montagna e con direzione variabile altrove.

Mare. Mosso fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.