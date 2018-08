Meteo: ancora stato di attenzione per temporali in montagna

Pur permanendo una situazione sostanzialmente anticiclonica, la presenza di aria molto calda e molto umida sul Veneto e un leggero raffreddamento in quota possono favorire qualche tratto di instabilità specie sulle zone montane e pedemontane tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. Sulle zone montane saranno probabili rovesci e temporali sparsi, fenomeni più locali e con probabilità un po' minore sulle zone pedemontane; non si escludono fenomeni localmente intensi. Sul resto della pianura interna non è escluso qualche occasionale rovescio o temporale.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha perciò diramato un bollettino con la dichiarazione dello Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche dalle 14.00 di oggi alle 09.00 di mercoledì 8 agosto nei bacini idrografici Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR).

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita solo allo scenario per temporali forti.